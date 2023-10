AG de la Confédération africaine de tennis : un Béninois désormais au gouvernail

Publicité

La capitale du Kenya, Nairobi a reçu les représentants et président des pays africains de tennis ce vendredi 27 octobre 2023. C’était à la faveur de l’assemblée générale élective. Au terme de ce conclave, un Béninois est élu pour conduire la destinée continentale dudit creuset.

Alors que la confédération africaine de tennis célèbre ses 150 ans d’existence, l’instance faîtière africaine a fait peau neuve. Au Kenya, ce vendredi 27 octobre, la confédération africaine de tennis a tenu son assemblée générale élective et ceci en tenant compte des prescriptions des textes qui régissent l’organisation. Ce rendez-vous a connu la présence des présidents et représentants des fédérations de tennis de la zone Afrique.

Jean Claude Talon est le nouveau patron du tennis africain. Par son élection, il devient le 9ème président et succède ainsi à Tarak Cherif le Tunisien. Pour information, Jean-Claude Talon est un retraité et était intervenu dans le corps de l’éducation nationale. Par le passé, dans la promotion Made in Bénin, celui-ci a décroché la ceinture noire à l’union ouest africaine de la boxe.

À ses côtés plusieurs autres nouveaux vice-présidents en zone sont élus. Il s’agit d’après le site marocain L’Opinion, du Marocain et vice-président de la FRMT, Aziz Laârraf (président de la Zone Nord-Afrique), du Nigérian Ifedayo Akindoju (président de la Zone Afrique l’Ouest), du Congolais Germain Ickonga-Akindou (président de la Zone de l’Afrique Centrale), de la Kenyane Mme Wanjiru Mbugua Karani (présidente de la Zone de l’Afrique de l’Est) et du Mozambicain Alberto Jonas Junior (président de la Zone de l’Afrique Centrale).