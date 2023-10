Publicité

Amazon, le géant de l'e-commerce, fait l'objet de discussions animées dans le monde de la technologie en raison de sa décision potentielle de migrer vers la solution Microsoft 365 pour ses employés. Il est rapporté qu'un contrat de 5 ans, évalué à la somme impressionnante de 1 milliard de dollars, est en train d'être négocié entre les deux sociétés. Cette transition vers Microsoft 365 pourrait avoir un impact significatif sur la manière dont Amazon gère ses opérations internes.

L'une des facettes intéressantes de cette potentielle collaboration est la concurrence féroce entre Microsoft et Amazon dans le domaine des infrastructures Cloud. Microsoft Azure et Amazon Web Services sont des acteurs majeurs de ce secteur, se livrant une lutte acharnée pour attirer les clients. Cependant, malgré cette rivalité sur le plan technologique, il semble qu'Amazon considère sérieusement l'adoption de Microsoft 365, un ensemble de services bureautiques et de productivité.

Actuellement, Amazon fournit à ses employés des licences perpétuelles pour les applications Microsoft Office. Cependant, selon des informations provenant du site Insider, une note interne indique que la société est en pourparlers avec Microsoft pour l'acquisition d'un impressionnant total d'un million de licences Microsoft 365. Le montant du contrat, évalué à 1 milliard de dollars, sur une durée de 5 ans, est à la hauteur de l'ampleur de cette décision.

La transition vers Microsoft 365 devrait s'effectuer progressivement, avec les premiers employés d'Amazon prévus pour basculer vers cette solution à partir de début novembre. La migration complète devrait être achevée au début de l'année 2024. Une fois cela fait, Amazon pourra tirer parti de Microsoft 365 Apps for Enterprise ainsi que de l'ensemble des services inclus dans l'écosystème Microsoft 365. Cette décision pourrait également permettre à Amazon de bénéficier de Microsoft 365 Copilot, une fonctionnalité dont le lancement est prévu pour le 1er novembre 2023.

Les détails précis concernant les licences spécifiques que choisira Amazon restent inconnus, mais cette transition vers Microsoft 365 est indiscutablement un coup de maître pour Microsoft. Amazon aurait eu d'autres options, notamment en se tournant vers les solutions de Google. Cependant, le choix de Microsoft montre clairement que, du moins sur ce front, Amazon n'aspire pas à rivaliser avec le géant de Redmond. En fin de compte, cette décision semble désigner Amazon comme le plus gros client de Microsoft dans le domaine de la productivité et des solutions bureautiques, renforçant davantage la position dominante de Microsoft dans ce secteur.