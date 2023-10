Publicité

Le président français, Emmanuel Macron, a récemment adressé un appel à l'unité à ses compatriotes en réaction à l'escalade du conflit israélo-arabe. Face à une situation internationale tendue, Macron a souligné l'importance de préserver l'unité nationale et de distinguer le soutien à la Palestine de toute forme de soutien au terrorisme. Un appel qui tombe au moment où la tension est palpable dans la région.

Selon le président français, l'unité nationale est une dette que les Français ont envers leur pays, et elle doit être maintenue pour prévenir les divisions, les dérives et les tensions. "C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, toutes les dérives, toutes les haines", a martelé le numéro un français Emmanuel Macron. Macron insiste sur le fait que cette unité est essentielle pour protéger la société contre les débordements et les haines qui pourraient surgir en temps de crise.

Une préoccupation majeure soulevée par le président est le sentiment de la communauté juive en France. Les Juifs de France craignent que l'augmentation de la violence antisémite en Israël ne se traduise par des incidents et des insultes à leur encontre sur le territoire français. Macron a clairement exprimé que les procureurs ont reçu des instructions pour réagir de manière ferme face à tout acte d'antisémitisme, ainsi qu'aux discours de haine circulant sur les réseaux sociaux.

Le président français insiste sur le fait qu'il est primordial de ne pas confondre la cause palestinienne avec la justification du terrorisme. Il souligne que de telles confusions entraînent des erreurs à la fois morales, politiques et stratégiques. La France, selon Macron, a la responsabilité de promouvoir la paix et le dialogue. "Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une triple faute: morale, politique et stratégique", a-t-il déclaré qui poursuit "la France a la responsabilité d'agir, toujours, pour la paix et le dialogue".