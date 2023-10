Publicité

Le magnat des affaires sud-africain Johnny Copelyn a connu une augmentation significative de sa fortune suite à la découverte de pétrole en Namibie par une société dans laquelle il détient une participation indirecte. Cette découverte a eu un impact financier considérable, augmentant sa richesse totale d'environ 67 millions de dollars, ce qui l'a positionné parmi les principaux bénéficiaires de la ruée vers le pétrole.

La Namibie, située sur la côte sud-ouest de l'Afrique, est devenue un point chaud d'intérêt en raison de ses ressources pétrolières potentielles. Selon un rapport du Namibian, Johnny Copelyn détient une participation de 7,6 % dans Hosken Consolidated Investment Limited (HCI), une entreprise cotée à la Bourse de Johannesburg. Cette participation a connu une croissance impressionnante, passant de 30,9 millions de dollars en 2021 à 94 millions de dollars au cours de l'année actuelle.

La société HCI possède une participation majoritaire de 49,9 pour cent dans Impact Oil and Gas Limited, une entreprise qui a joué un rôle clé dans la découverte de pétrole en Namibie. En février 2022, Impact Oil and Gas a annoncé la découverte de pétrole léger et de gaz associé grâce au forage du puits Venus-1X, situé dans le bloc 2913B au large des côtes namibiennes. Cette découverte a suscité un grand intérêt dans l'industrie pétrolière et gazière.

Le forage du puits de découverte Venus-1X a été réalisé par TotalEnergies, agissant en tant qu'opérateur du groupe de coentreprise. Ce groupe de coentreprise comprend TotalEnergies avec une participation de 40 %, QatarEnergy avec 30 %, Impact Oil and Gas avec 20 %, et la société publique NAMCOR avec 10 %. Chaque partenaire de la coentreprise contribue proportionnellement à ses actions.

La « découverte de Vénus » est localisée dans le bassin d'Orange, à environ 290 kilomètres au large des côtes namibiennes, dans les eaux profondes en mer. Suite à cette découverte, Impact Oil & Gas a manifesté son intention de vendre sa participation de 20 pour cent dans le bloc 2913B. La valeur de cette participation est estimée entre 500 millions et 1 milliard de dollars, ce qui en fait une transaction d'envergure.

Pour faciliter cette vente, Impact Oil & Gas a fait appel à la banque d'investissement Jefferies. Si cette transaction se concrétise, HCI pourrait réaliser un bénéfice significatif, estimé entre 8,5 et 17 milliards de dollars namibiens. Cette perspective a eu un effet positif sur le cours de l'action de HCI, le propulsant vers de nouveaux sommets. Il est important de noter que le portefeuille d'investissement diversifié de Johnny Copelyn s'étend sur divers secteurs en Afrique du Sud, incluant les médias, l'hôtellerie et le divertissement.