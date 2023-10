L’insécurité grandissante fait peu à peu son retour dans les établissements d’enseignement général du Bénin. Pour cause, de façon répétitive, les faits et gestes de certains individus malintentionnés et même de certains élèves qui vont jusqu’à porter des coups aux éducateurs dans les établissements. Des faits qui doivent être pris au sérieux par les acteurs du système éducatif béninois mais également les dirigeants.

Les faits se sont déroulés le mardi 17 octobre 2023, dans le département du mono plus précisément au Collège d’Enseignement Général (CEG) Lobogo dans la commune de Bopa. Selon les informations, trois individus se sont introduits frauduleusement dans l’enceinte du collège et ont été surpris entrain de consommer dans la cantine destinée aux apprenants des produits psychotropes.

Selon le Web média Le Potentiel, les trois (03) agresseurs ont vu et fait appel à une fille de la classe de 4 -ème qui se rendait dans une classe. Cette dernière qui aurait refusé de rejoindre ces individus, a été par la suite poursuivie jusqu’à la classe de cours où se déroulait un cours de mathématiques. Indigné, l’enseignant de la classe aurait demandé avec quel droit ces individus se sont introduits dans sa classe, mais a été brutalisé par la suite.

Alerté par les élèves, le surveillant général a à son tour été brutalisé à coups de poing. Selon la même source, les agresseurs ont réussi à s’échapper à l’arrivée des forces de l’ordre, mais sont revenus sur les lieux ; cette fois-ci armés de machettes, de couteaux, des amulettes et bien d’autres objets très dangereux. Aux dernières informations qui sont parvenues au web média, un des agresseurs seraient déjà dans les mailles de la police républicaine.