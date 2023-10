Publicité

Le mardi 17 octobre 2023, le Golden Tulip de Cotonou sera le lieu de rendez-vous incontournable pour les étudiants et futurs bacheliers béninois à la recherche d'opportunités d'études supérieures de qualité à l'étranger. En effet, l'ambassade de France au Bénin et Campus France Bénin, en collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, organisent la première édition du Salon des Études en France.

Cette initiative vise à offrir aux jeunes béninois un accès privilégié à un éventail diversifié de 17 établissements d'enseignement supérieur français. Parmi ces établissements, on compte des universités publiques, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et de management, ainsi que des écoles spécialisées. L'objectif principal de cet événement est de permettre aux étudiants de découvrir les possibilités qui s'offrent à eux en matière d'enseignement supérieur en France.

L'une des particularités de ce salon est son accessibilité. En effet, l'entrée est libre et gratuite, ce qui signifie qu'aucune inscription préalable n'est nécessaire. Les jeunes béninois et leurs familles sont invités à venir nombreux et à profiter de cette occasion unique pour poser des questions, obtenir des informations détaillées sur les programmes d'études, les procédures d'admission, les bourses d'études et bien plus encore.

Cet événement ne se limite pas aux étudiants en quête d'opportunités d'études en France. Une journée institutionnelle est également prévue en marge du salon, destinée aux acteurs de l'enseignement supérieur béninois et français. Cette journée a pour objectif de favoriser les échanges bilatéraux entre les institutions éducatives des deux pays et de renforcer les liens académiques et culturels qui les unissent. Lire ci-dessous le communiqué parvenu à notre rédaction. (Cliquez sur le bouton X pour voir en pleine page)