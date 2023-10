u 28 septembre au 02 octobre 2023, il s’est tenu à Cotonou, le Forum international du Cadre de Vie dont la Zone industrielle de Glo-Djigbé -Zè (GDIZ) a été l'un des partenaires. Le thème de ce Forum international du Cadre de Vie est « Bâtissons un cadre de vie durable ». Ledit Forum a regroupé des leaders engagés et visionnaires dont le but est de discuter et créer des solutions en faveur d'un avenir urbain sain. Le 29 septembre 2023, Mme Rahkmatoulah Cisse, Directrice de ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de SIPI-BENIN a pris part au panel de discussion autour du thème : « La Responsabilité écocitoyenne dans le maintien d’un cadre de vie sain et durable ».

on intervention et les échanges lui ont permis de mettre en lumière l’engagement de la GDIZ à promouvoir l'innovation et le développement durable, contribuant ainsi à une révolution industrielle réussie. Etaient présents à ce panel dont a participé la Directrice de Environnement Social et Gouvernance de SIPI-Bénin Arielle Akouété, Directrice de la Promotion de l’Écocitoyenneté du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable, Aurelle Christelle Gnidéhoué, Foundation Consultante Communication digitale, événementielle et RSE, Arlande Joerger Aroukoun, CEO EwoSmart et Julie BIRON, Co fondatrice du Think Tank RSE et de Wafhi.com.

Signalons que c’était l’opportunité pour la GDIZ de partager son engagement à promouvoir l'innovation et le développement durable au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè-Bénin (GDIZ). Nul n’ignore que les responsables de la GDIZ sont profondément engagés dans des initiatives RSE visant à avoir un impact positif sur notre communauté, notre environnement et nos employés. Ils croient fermement que la durabilité et la responsabilité sociale sont les piliers de l'avenir de notre écosystème. Notons qu’au menu du programme de ce Forum, des Conférences inspirantes animées par des experts de renommée, des ateliers interactifs favorisant les échanges et la créativité des expositions mettant en avant des innovations pour des villes plus vertes et résilientes et des opportunités de réseautage avec des professionnels et des décideurs du secteur.