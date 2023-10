Publicité

Le monde musical est en deuil au Bénin. Théophile Charbel do Rego, connu sous le sobriquet El Rego a passé l'arme à gauche ce mercredi 11 octobre à 85 ans. Ancienne gloire de la musique dans les années 1960-1970, El Rego a vu le jour le 03 mai 1938 à Porto-Novo.Théophile Charbel do Rego est l'un des grands-pères du funk au Bénin et en Afrique en général.

À l'époque, avec son groupe les Commandos, ce monument de la musique béninoise a égayé le cœur des Africains. Il est le propriétaire de la discothèque Play-Boy de Cotonou qu'il a dirigé pendant plusieurs décennies. Depuis huit ans environ, il s'est un peu retiré du monde du grand public à cause d'un problème qu'il a eu au genou et qui l'oblige à se déplacer avec une canne. ‹‹ Même aujourd'hui, les gens m'invitent de temps en temps. Je vais quand même avec ma canne chanter pour les anniversaires et les mariages. La musique, c'est ma vie. J'aime la musique et la musique m'a aimé aussi ››, avait-il déclaré au microphone de RFI en 2017. El Rego a joué au Sénégal, au sein du Hot Jazz à Porto-Novo au Bénin et avec l'Harmonie Voltaïque du Burkina Faso. La plupart de ses disques sont sortis en 45 tours.