Bénin : Le directeur de l’ABMED alerte contre l’utilisation de certains médicaments

Dans un communiqué en date du lundi 30 octobre 2023, le ministère de la santé à travers le directeur général de l’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de Santé (ABMED), a apporté des clarifications sur les alertes diffusées sur les réseaux sociaux, et ayant rapport avec les médicaments contenant de la pseudoéphédrine. Des médicaments essentiellement utilisés pour le traitement du rhume et les rhinopharyngites.

Selon le communiqué, « …des données récentes indiquent que cette molécule pourrait être impliquée dans la survenue d’effets indésirables graves pouvant notamment induire des risques d’accident vasculaire cérébral, de troubles cardiaques, de convulsions. » Il s’agit ainsi, des produits dont on fait usage dans le traitement du rhume et les rhinopharyngites bénignes.

Dr Yossounon Chabi, directeur de l’ABMED précise dans le communiqué les médicaments concernés par cette alerte. Il s’agit de : Dacold, Rhumagrip, Doliprex, Actifed, Dolirhume, Dolirhumepro, Humex Rhume, Nurofen Rhume, Rhinadvil Rhume, Rhinaldvilcaps Rhume. Il rappelle que seuls Dacold, Rhumagrip et Doliprex sont autorisés au Bénin pour le traitement de ses maux par l’agence.

Pour finir, le communiqué précise que ces médicaments sont carrément déconseillés aux femmes enceintes et celles allaitantes. « …la qualité de notre santé et la sécurité des soins dépendent de médicaments efficaces, sûrs et utilisés de façon appropriée. », peut-on lire dans le communiqué. Rappelons que l’ABMED a pour mission la règlementation pharmaceutique tout en veillant à assurer la disponibilité et l’accessibilité aux produits de santé de qualité, sûrs et efficaces.