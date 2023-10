Publicité

Le directeur adjoint de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation, Ulrich Togbonon a annoncé à travers une note de service signée en date du lundi 16 octobre 2023, la mutation de 69 fonctionnaires dudit ministère. Il s’agit entre autres des greffiers, des conducteurs de véhicules administratifs et bien d’autres agents dans les services sous le ministère de la Justice et de la Législation au Bénin.

« Les présidents des cours d’Appel d’Abomey et de Parakou, le président de la cour d’Appel de commerce de Cotonou ainsi que les Présidents des Tribunaux de Cotonou, d’Abomey, de Ouidah, de Dassa, de Malanville et le président du Tribunal de commerce de Cotonou, sont changés, chacun en ce qui le concerne… » peut on lire dans l’article 2 de cet arrêté ministériel du 16 octobre 2023.

Au total, six nouveaux greffiers ont été nommés dans les 69 agents mutés. Au Tribunal de Première instance de Malanville, c’est l’officier de justice N’Kouei Alphonse qui prendra les rênes en provenance de la cour d’Appel de Parakou. L’officier de justice Salifou Moutiath auparavant en service au Tribunal de Commerce de Cotonou, occupera désormais le poste de greffier à la Cour d’Appel de Commerce, et à la cour d’Appel d’Abomey c’est le greffier Adjafon Ernest Koffi qui vient au poste en provenance du Tribunal d’Abomey.

« Les comptes rendus de prise de service des intéressés par les responsables de structure sont attendus pour au plus tard le lundi 23 octobre 2023 », mentionne la note de notification. Ainsi donc, les fonctionnaires concernés par cette décision doivent nécessairement rejoindre les nouveaux postes au plus tard le lundi 23 octobre 2023