Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance du Bénin a organisé des séances d’information et de sensibilisation au profit des assistants sociaux en service dans les centres de promotion sociale des départements de l’Atacora, de la Donga, de l’Alibori et du Borgou, leur permettant de bénéficier de formations sur les avantages du Certificat du NPI/fID et de la manière dont il est obtenu. Lesdites séances se sont déroulées du lundi 02 au vendredi 06 octobre 2023 à Natitingou, dans le département de l’Atacora, Djougou, dans la Donga, à Parakou pour le compte du Borgou et enfin à Kandi au profit des agents de l’Alibori.

Cette formation axée sur quatre communications est une initiative du programme d’Identification unique pour l’intégration régionale (WURI) Bénin représenté par Monsieur Noah AGBAFFA-PADONOU, Conseiller Technique au Suivi des Projets de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance. Un programme qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante 3, intitulée : « faciliter l’accès aux services grâce aux justificatifs fID ».

« WURI » est un projet mis en œuvre au Bénin avec l’appui financier de la Banque Mondiale et est en accord avec l’ANIP. Il vise la mise en place d’un système d’identification unique de base pour toute personne sur le territoire national, sans prendre en considération son statut juridique dont Monsieur Jean AHOLOU est le premier responsable

Le conseiller technique a justifié à l’ouverture des travaux à Natitingou, l’importance de cette initiative, notamment le Cash plus Care sous l’œil vigilant des Centres de promotion sociale des départements concernés. Au nom de la Ministre empêchée, il a salué cette initiative de l’Unité de Gestion du projet WURI-BENIN et a invité les participants à faire preuve d’attention soutenue lors des travaux.