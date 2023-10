Bénin : Les nouveaux membres de l’ABMED officiellement investis dans leur fonction

Par Landry Djossou

L’ABMED conserve sa mission, qui est la réglementation pharmaceutique tout en veillant à assurer la disponibilité et l’accessibilité aux produits de santé de qualité sûrs et efficaces. Auparavant Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP), elle devient à ce jour l’Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMED).