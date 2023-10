Publicité

L’ancien député béninois, Guy Mitopkè, a franchi une grande étape en ce qui concerne ses études universitaires. En effet, l’acteur politique a obtenu son doctorat en géographie. Selon les informations de la presse béninoise, la soutenance de sa thèse s'est déroulée hier, vendredi 13 octobre 2023, dans la salle Michel Boko de l'école doctorale de la Faculté des sciences humaines et sociales (FASHS) de l’Université d’Abomey-Calavi. Le jury a évalué le travail de Guy Mitokpè et lui a attribué la mention très honorable avec des félicitations.

Il a exploré les opportunités touristiques de la basse vallée de l’Ouémé

Il faut dire que le nouveau docteur a focalisé ses recherches sur la « mise en valeur des potentialités agroécologiques et touristiques de la basse vallée de l'Ouémé ». Dans sa thèse, l’ex-honorable a exploré, sous la direction du Professeur Placide Clédjo, les opportunités touristiques de la basse vallée de l’Ouémé, qui regroupe cinq communes à savoir Adjohoun, Aguégué, Bonou, Dangbo et Sô-Ava. La thèse souligne, par ailleurs, le rôle déterminant du climat, du réseau hydrographique, et de la diversité des sols dans le développement du secteur touristique. Suite à l'obtention de son doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi, Guy Mitokpè s'est engagé à mettre les résultats de ses recherches à la disposition des cadres compétents.

Publicité

Son objectif est de prendre part à la réinvention du tourisme dans les cinq communes de la basse vallée de l'Ouémé, donnant ainsi de nouvelles opportunités de développement pour la région. « La basse vallée de l'Ouémé est un ensemble d'écosystèmes terrestres particuliers du Dahomey Gap ayant des espèces d'intérêt et un ensemble de villages construits sur le plan d'eau (cité lacustre) en des cases sur pilotis avec une architecture très originale et où habitent les communautés Tofin et Ouèmé » a indiqué Guy Mitopkè dans sa thèse. La thèse évoque également la diversité culturelle de la basse vallée de l’Ouémé, où les populations pratiquent différentes religions, avec, en majorité, les religions endogènes.