Du 20 au 21 octobre 2023, Cotonou a abrité la première convention nationale de l'Organisation pour le développement de l'artisanat en Afrique (Odevaa) au Bénin. ‹‹ Artisanat: levier de développement durable pour l'Afrique ››, tel est le thème autour duquel se sont articulées les activités de cet événement. ‹‹ Le premier objectif de cette initiative est d'accompagner les artisans qui aspirent à vendre leurs produits au-delà de nos frontières et à rejoindre notre organisation ››, a déclaré la présidente de l'Odevaa au Bénin, Afiavi Honorine Tossa.

Le deuxième objectif est de trouver des réponses aux difficultés et préoccupations communes des artisans. La marraine de cet événement, Alimatou Badarou a salué cette initiative qui a consisté à ouvrir les portes des pays étrangers dont ceux de la sous région aux artisans béninois. Convaincue du poids important de l'artisanat dans l'économie béninoise, Alimatou Badarou a encouragé les membres de cette organisation à s'armer de courage pour que puisse rayonner dans le monde entier, le secteur artisanal du Bénin. Cissé Ali, président Afrique de l'Odevaa, a expliqué que son organisation a été mise en place dans le but de faciliter la participation des artisans africains lors des foires et salons internationaux. Cette organisation a été créée en août 2019 et s'est formalisée en août 2020 en Côte d'Ivoire où elle est basée.