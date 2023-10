Publicité

La justice a rendu sa décision concernant le cas d’un homme accusé d’avoir volé les téléphones de ses collègues. Les faits se seraient déroulés dans une entreprise locale. Il s’agit précisément de cinq téléphones portables qui ont été volés. D’après la presse béninoise, les preuves présentées lors de l'audience étaient accablantes. Il a été révélé que l'accusé avait envoyé un message ordonnant à un tiers de prendre la fuite avec les téléphones volés. Les éléments de preuve et les témoignages ont conduit à sa condamnation pour vol.

Il a été condamné à verser une somme de 41 000 francs CFA

L'accusé avait nié catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés. Hier, mardi 10 octobre 2023, le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a prononcé une peine de six mois de prison, dont trois fermes, à l’encontre du jeune homme. Aussi, a-t-il été condamné à verser une somme de 41 000 francs CFA en réparation des préjudices subis par les victimes. Notons que cette condamnation intervient plusieurs mois après qu’un jeune homme, ayant volé 16 millions de crédits GSM, a été condamné et mis en prison. Le mis en cause a comparu devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme lundi 22 mai dernier.

Le dossier avait été renvoyé au 26 juin 2023. Âgé d'environ 24 ans et doté d'un diplôme en Intelligence artificielle, un jeune homme a volé du crédit GSM dont la valeur est estimée à 16 millions de francs CFA. Engagé dans une société qui a la charge de gérer les demandes d’achat de crédit des abonnés du réseau GSM, le jeune homme s'est servi de sa position dans le système informatique du réseau de téléphonie mobile MTN pour commettre des vols. Le lundi 22 mai 2023, l’accusé n’a pas nié les faits devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Cependant, il avait dit avoir volé 06 millions FCFA de crédits GSM et non 16 millions francs CFA comme l’avaient indiqué ses employeurs.