Un membre du parti Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau), Gildas Aïzannon a été reçu ce dimanche 15 octobre 2023 sur l’émission « Zone Franche » de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin. Ce dernier a abordé plusieurs sujets de l’actualité nationale notamment la lutte contre la corruption que le président de la République Patrice Talon mène depuis son accession au pouvoir en 2016. Pour Gildas Aïzannon, malgré la création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour lutter contre la corruption, le fléau demeure.

« J’estime que le président Patrice Talon, c’est vrai, est allé loin. On a créé la CRIET mais je ne comprends pas pourquoi la corruption doit avoir la peau dure. Ce n’est pas la faute de Patrice Talon. C’est la faute d’un système qu’il faut dater davantage » a-t-il affirmé. Il a mis en cause certaines nominations au sein du pouvoir de la Rupture et n’a pas manqué de révéler que des personnes nommées, et parfois même soupçonnées d’être proche du régime, sont impliquées dans des actes de mauvaise gouvernance.

Selon le militant de l’Up Le Renouveau, cela va à l’encontre de l’objectif du Chef de l’Etat béninois qui est l’assainissement des finances publiques et la rigueur dans la gouvernance. « Que des gens nommés par le régime et parfois même qu’on soupçonne d’être proches du régime soient trempés dans des actes de mauvaise gouvernance alors que l’objectif du président Patrice Talon, c’est justement l’assainissement de nos finances publiques, c’est la rigueur dans la gouvernance et donc il faut encore plus de résultats, mieux que par le passé » a indiqué Gildas Aïzannon.