Veuve et mère de cinq enfants, une femme a mis fin à ses jours à Toffo dans la matinée de ce vendredi 29 septembre 2023. La disparue se serait jetée dans un puits. Les causes de son acte ne sont pas connues. Ce nouveau cas de suicide doit interpeler tous les Béninois à plus faire attention à la santé mentale de leurs proches. Car selon les psychologues, un candidat au suicide laisse toujours des signaux d'alerte.

Ce vendredi 29 septembre 2023 dans la commune de Toffo, une veuve âgée d'une trentaine d'années s’est donné la mort. Cette jeune mère de cinq enfants se serait éteinte après s'être jetée dans un puits. D'après les informations rapportées par radio Sêdohoun, la défunte aurait mené une dernière discussion avec l'un de ses enfants, une fille âgée de 13 ans avant de se jeter dans un puits qui se trouve derrière sa maison.

Lors de sa discussion avec sa fille, elle lui aurait remis un billet de 10.000 FCFA et aurait attendu que cette dernière se soit endormie avant de se livrer au suicide. Après la découverte macabre, la dépouille de cette veuve a été repêchée du puits et déposée à la morgue. Pour le moment, aucune information n'a été donnée quant aux raisons possibles qui l'auraient poussée à s'ôter la vie.