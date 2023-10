Boeing: ce qu’on sait sur les hackers qui demandent une rançon

Publicité

Un groupe de pirates informatiques, se faisant appeler Lockbit, a revendiqué une cyberattaque contre le géant de l’aéronautique Boeing, survenue le 27 octobre. Cette attaque aurait eu pour conséquence le vol d’une « énorme quantité » de données sensibles appartenant à l’entreprise. Boeing a confirmé cette attaque et a déclaré mener une enquête à ce sujet.

Lockbit a publié un ultimatum sur leur site internet, uniquement accessible sur le darkweb. Dans cet ultimatum, ils ont menacé de publier les données volées si Boeing ne répondait pas à leurs exigences avant la date limite du 2 novembre. Le groupe de pirates a précisé qu’ils ne divulgueraient ni les listes ni les échantillons de données volées pour l’instant, afin de protéger l’entreprise, mais qu’ils n’hésiteraient pas à les révéler après la date limite.

Lockbit n’a pas précisé la quantité de données qu’ils ont réussi à voler à Boeing ni le montant de la rançon qu’ils demandent en échange de la libération de ces données. Cette attaque pourrait avoir des conséquences significatives pour Boeing, notamment en ce qui concerne son partenariat avec l’US Air Force pour la livraison de nouveaux appareils en remplacement des actuels VC-25A.

Il est important de noter que Lockbit est connu pour ses demandes de rançon et ses extorsions. Le logiciel malveillant Lockbit a été conçu pour bloquer les données des utilisateurs et exiger une rançon en échange de leur libération. Les utilisateurs qui refusent de payer la rançon risquent non seulement de perdre l’accès à leurs données, mais également de voir ces données revendues sur le darkweb.

Les hackers ont également fait de nombreux dégâts en France. En effet, selon nos recoupements d’informations, 27% des demandes de rançons en 2022 et 2023 proviendraient du ransomware du groupe. 69 piratages attribués au groupe auraient été traités par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en France.