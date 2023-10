Boxe: Francis Ngannou perd face à Tyson Fury mais marque les esprits

Publicité

Dans un événement sportif qui a captivé l’attention du monde entier, le combattant de l’UFC Francis Ngannou a affronté le boxeur Tyson Fury dans un match de boxe le 28 octobre 2023. Ce combat, qui a eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, était l’un des plus attendus de l’année, mettant en vedette Ngannou, une superstar de l’UFC, contre Fury, un champion de boxe invaincu. Ngannou, qui faisait ses débuts en boxe, a été mis au défi par la technique et l’expérience de Fury, et a finalement perdu le combat.

Le match a été diffusé en direct en pay-per-view sur DAZN et ESPN+, mettant en lumière deux des combattants les plus redoutés de leurs disciplines respectives. Tyson Fury a conservé son statut invaincu avec un bilan impressionnant de 34 victoires, 0 défaite et 1 nul, tandis que Ngannou a enregistré sa première défaite en boxe, avec un bilan de 0-1 après ce combat​​.

L’affrontement a non seulement captivé les fans de boxe et de MMA, mais a également soulevé des questions sur la comparaison des compétences entre les boxeurs professionnels et les combattants MMA. Le niveau de compétence et l’expérience de Fury dans la boxe ont clairement montré la différence entre les deux combattants, offrant une victoire convaincante pour le champion de boxe.

Pour ses débuts, Francis Ngannou a marqué les esprits en faisant même tomber son adversaire. Mais les règles de la boxe ont tourné à l’avantage de Tyson Fury. Alors que Francis Ngannou retournera peut-être à l’octogone de l’UFC, l’avenir est brillant pour Tyson Fury, qui continue d’impressionner et de dominer dans le monde de la boxe. Ce combat restera dans les mémoires comme un moment historique où deux mondes de combat très différents se sont affrontés, avec la boxe qui sort victorieuse.

Pour plus d’informations sur les résultats du combat et les faits saillants, les fans peuvent consulter les mises à jour en direct et les résumés sur des sites tels que Sporting News et MMA Mania