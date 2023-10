BRICS: nouvelle initiative ambitieuse pour financer des projets

Publicité

Depuis leur avènement sur la scène mondiale, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont évolué pour devenir une force palpable dans la géopolitique mondiale, notamment dans le domaine du développement économique. Leur poids collectif a engendré des initiatives qui transcendent les frontières nationales, ouvrant de nouvelles avenues de coopération et de croissance. Au cœur de ces efforts se trouve la Nouvelle Banque de Développement (NDB), un mécanisme financier créé pour catalyser des projets de développement durable au sein des nations BRICS et au-delà.

La récente initiative de la NDB de lever 1,25 milliard de dollars à travers un prêt sur trois ans, résonne comme un écho de l’ambition collective des BRICS. Selon Bloomberg, cette initiative a pour ambition de financer des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables dans des pays tels que le Brésil, la Chine, l’Inde, et l’Afrique du Sud, tout en élargissant la portée à l’Égypte et au Bangladesh. Ce mouvement est un témoin manifeste de la volonté des BRICS de jouer un rôle pivot dans le financement du développement durable à l’échelle mondiale.

Publicité

Pour concrétiser cette initiative, les prêteurs intéressés en Asie et au Moyen-Orient sont invités à soumettre leur engagement d’ici la fin du mois de novembre. Cela reflète une ouverture et une collaboration croissante, non seulement entre les nations BRICS, mais également avec d’autres acteurs régionaux. De plus, la vente d’une obligation verte de 1,25 milliard de dollars en avril par la NDB témoigne de son engagement continu envers des projets écologiquement viables et socialement bénéfiques.

Une action précédente envers l’Afrique du Sud

L’annonce d’un prêt de 100 millions de dollars en faveur de l’Afrique du Sud pour des projets d’infrastructures durables illustre le potentiel transformationnel de la NDB. Ce financement vise à soutenir les énergies renouvelables, à étendre les infrastructures numériques et à développer les infrastructures sociales, dans le but d’améliorer la qualité de vie des Sud-Africains. Cette mesure s’inscrit dans une série d’initiatives antérieures où un prêt de 300 millions de dollars avait été alloué pour des projets d’énergies renouvelables.

La vision originale de la NDB, établie en 2015, a toujours été claire et consistante : mobiliser des fonds pour des projets d’infrastructure et de croissance durable. C’est une manifestation de l’aptitude collective des BRICS à orchestrer des initiatives financières significatives qui ont un impact positif sur la vie des citoyens des nations membres et au-delà.

Publicité

Avec chaque nouvelle initiative, la NDB cimente sa position sur la scène internationale du financement du développement. Cette dynamique illustre l’ambition des BRICS de contribuer de manière significative au développement global, en créant des opportunités d’investissement et en promouvant la durabilité. Leur engagement continu augure bien pour des collaborations futures, soulignant le rôle essentiel que les BRICS et la NDB veulent jouer dans le façonnement d’un avenir durable et inclusif.