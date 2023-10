Publicité

La Côte d’Ivoire accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. C’est dans ce cadre que la Confédération africaine de football (Caf) effectuera ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan au Parc des Expositions à 20 heures au tirage au sort de la 34ème édition de la Can Côte d’Ivoire 2023. Avant ce tirage au sort, pour la composition des 6 groupes, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement Fifa.

Le chapeau 1 est composé de la Côte d'Ivoire (pays organisateur de la compétition), du Maroc, du Sénégal (vainqueur de l’édition précédente), de la Tunisie, de l’Algérie et de l’Égypte. Par contre dans le chapeau 2, on retrouve le Nigéria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo. Sont logés dans le chapeau 3 l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie et dans le chapeau 4 la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, la Gambie et la Tanzanie. Il est à préciser que les deux premières nations de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifient pour le premier tour à élimination directe. Notons que les six têtes de série ainsi que le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et la Zambie ont déjà remporté la CAN.

Publicité

Composition des différents chapeaux

Chapeau 1

Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal (vainqueur sortant), Tunisie, Algérie, Égypte

Publicité

Chapeau 2

Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo

Chapeau 3

Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie

Chapeau 4

Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie, Tanzanie