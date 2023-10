Ce milliardaire chinois a perdu plus de 80 % de sa fortune en moins de 2 ans

Publicité

Changpeng Zhao est une figure bien établie dans le monde de la finance et des crypto-monnaies. Selon le classement établi par Bloomberg, il est actuellement classé 98e parmi les 500 personnes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 16,8 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Cependant, il convient de noter que sa position dans ce classement a connu une évolution notable au cours des deux dernières années.

En effet, il y a moins de deux ans, Changpeng Zhao occupait la 11e place dans la liste des milliardaires mondiaux établie par Bloomberg avec une fortune évaluée à plus de 96 milliards de dollars en Janvier 2022. Cette chute significative dans le classement qui représente plus de 80% de sa fortune suscite l’attention, et elle peut être attribuée à divers facteurs économiques et financiers qui ont influencé la valeur nette de CZ sur cette période.

Publicité

Changpeng Zhao est principalement connu pour être le PDG et cofondateur de Binance, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions. Binance offre une multitude de marchés dans plus de 360 crypto-monnaies différentes et revendique une impressionnante base de plus de 150 millions d’utilisateurs, selon les informations fournies par l’agence Bloomberg.

CZ a fondé cette entreprise en 2017, et sa fortune est étroitement liée à sa participation majoritaire dans Binance. La croissance rapide de Binance et l’essor du marché des crypto-monnaies ont contribué à l’accumulation de la richesse de Changpeng Zhao. Cependant, les fluctuations du marché, les réglementations gouvernementales changeantes et d’autres facteurs économiques ont pu avoir un impact sur la valeur nette de CZ au fil du temps.

Il est tout de même important de préciser que les évaluations faites par des organisations de renom comme Forbes et l’agence Bloomberg sont souvent des estimations et ne représente pas toujours la réalité car ne prenant pas en compte tous les paramètres. Les estimations de Bloomberg ne prennent pas par exemple en compte les avoirs en cryptomonnaies de CZ.