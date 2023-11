Nucléaire: les USA veulent une nouvelle bombe B61

Share on Telegram

Les États-Unis envisagent de prendre des mesures significatives dans le domaine de la défense nucléaire. Récemment, le Pentagone a révélé son intention de développer une nouvelle itération de la bombe nucléaire tactique B61. Conçue pour être déployée contre des cibles militaires renforcées, cette version actualisée, nommée B61-13, s’inscrit dans le cadre d’une démarche proactive face à un environnement sécuritaire mondial en constante évolution.

Selon les autorités de la Défense américaine, le développement de la B61-13 n’est pas directement lié à un incident spécifique. Au lieu de cela, il s’agit d’une réponse à un paysage sécuritaire qui change et qui nécessite une mise à jour constante des stratégies et des équipements. La précision supplémentaire fournie par cette version améliorée de la bombe permettrait d’offrir davantage d’options pour s’attaquer à des cibles militaires de grande envergure et renforcées, tout en soulignant l’engagement des États-Unis à ne pas augmenter leur arsenal nucléaire global.

La Russie n’est pas en reste

Dans ce contexte, il convient de noter les récents exercices militaires russes qui ont suscité l’attention internationale. Le Kremlin a organisé des simulations pour tester ses capacités nucléaires stratégiques. Bien que ces manœuvres n’aient pas impliqué d’essais nucléaires réels, elles avaient pour but d’évaluer la préparation des forces stratégiques russes à une situation de confrontation hypothétique.

Les détails de ces exercices, révélés par le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgou, montrent un scénario simulant une riposte à une frappe nucléaire ennemie. Ces simulations comprenaient le lancement de missiles balistiques intercontinentaux depuis le cosmodrome de Plesetsk, le déploiement du sous-marin nucléaire « Tula » pour tirer un missile balistique depuis la mer de Barents, et la mobilisation de bombardiers stratégiques Tu-95 lançant des missiles de croisière nucléaires.

Ces manœuvres, supervisées par le président russe Vladimir Poutine et coordonnées en partie depuis Moscou, interviennent dans une période marquée par des tensions internationales accrues. Alors que la Russie montre sa puissance militaire, les États-Unis et Israël renforcent leurs défenses antiaériennes au Moyen-Orient. La nouvelle initiative américaine concernant la B61-13 doit donc être perçue comme un élément d’un échiquier géopolitique complexe où chaque mouvement est scruté et analysé.