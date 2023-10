Publicité

Les rideaux sont désormais tombés pour le compte de la finale du championnat amateur séniors de Handball Moov Africa 2023. En hommes, Flowers a affronté volcan et dans la section Dames, Flowers avait en face l’équipe de handball d’Espoir. Les deux rencontres ont eu lieu le samedi 21 octobre 2023 au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Les champions pour le compte de la finale du championnat amateur seniors de handball sont désormais connus depuis ce samedi 21 octobre suite au deux finales jouées entre Flowers et Volcan dans la section hommes et entre Flowers et Espoir pour le compte de la section Dames.

Espoir est sorti champion chez les dames et chez les hommes Volcan HBC s’est adjugé le trophée au détriment de Flowers. Suite a leur brillant succès en phase de groupes, Flowers de Cotonou et Espoir de Parakou se sont affrontés pour le dernier tour de ce tournoi pour le compte de la section Dames. Déjà battues en phase de groupe par les filles de Parakou, les filles de Flowers n’ont pas pu prendre la revanche en finale et s’incline sur un score de 19 contre 14.

C’est ainsi que Espoirs de Parakou s’est adjugé le trophée pour la première fois. Dans l’autre rencontre, Flowers a encore perdu face Volcan HBC. Les garçons de Cotonou n’ont pas pu renverser la tendance en perdant à nouveau sur un score de 23 contre 18. Une double perte pour le club historique de Cotonou en matière de Handball. Volcan HBC, soulève ainsi le trophée chez les hommes devant Flowers.