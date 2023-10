Publicité

La Chine, l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, fait actuellement face à des problèmes immobiliers majeurs qui suscitent l'inquiétude tant sur le plan national qu'international. Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment émis des préoccupations quant à la nécessité d'une réponse "énergique" de la part des responsables chinois pour restaurer la confiance dans le secteur immobilier et stimuler la croissance économique.

L'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a souligné ces inquiétudes lors d'une conférence de presse où il a présenté des prévisions de croissance économique moins optimistes pour la Chine. Il a insisté sur la nécessité d'une politique robuste pour résoudre la crise immobilière qui préoccupe de nombreux observateurs. Les problèmes immobiliers en Chine sont multiples. Les promoteurs immobiliers en difficulté sont au cœur de ces préoccupations. La crise immobilière menace l'instabilité financière et pourrait s'étendre au système financier plus large si des mesures adéquates ne sont pas prises.

La confiance des ménages chinois est également en jeu, ce qui pourrait entraîner une baisse de la consommation et de l'investissement. Le gouvernement chinois a déjà pris certaines mesures pour soutenir l'économie, notamment en réduisant les taux d'intérêt directeurs, en injectant davantage de liquidités dans le système bancaire et en stimulant le marché immobilier. Cependant, malgré ces efforts, la situation économique de la Chine ne semble pas montrer d'améliorations significatives.

En réponse à ces problèmes, la Chine envisage d'augmenter son déficit budgétaire pour l'année 2023, dans le but de lancer une série de mesures de relance visant à atteindre son objectif de croissance officiel. Cela montre à quel point les autorités chinoises sont préoccupées par la situation économique actuelle. Le FMI a déjà révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine, passant de 5,2% à 5% pour cette année et de 4,5% à 4,2% pour l'année prochaine. Les investissements immobiliers en baisse et les prix de l'immobilier en déclin sont parmi les principaux facteurs de cette révision à la baisse.

De plus, la confiance des consommateurs est en chute, ce qui pourrait avoir un impact sur les recettes publiques. La Chine, l'une des plus grandes puissances économiques du monde, fascine par sa croissance fulgurante et sa diversité. Son économie florissante s'appuie sur une main-d'œuvre abondante, une industrialisation massive et des investissements massifs dans la technologie. Elle est devenue un acteur majeur du commerce international, exportant des biens dans le monde entier. Cependant, son ascension s'accompagne de défis tels que la régulation du secteur immobilier et la transition vers une économie plus durable.