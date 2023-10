Publicité

Le monde s’est actuellement lancé dans une course intense pour la recherche de minerais critiques et autres terres rares. L’Afrique représente un grand enjeu, car on y retrouve tous ces minerais inestimables. C’est ainsi que les plus grandes multinationales de la planète accourent sur le continent afin d’exploiter ces ressources minières qui vont jouer un rôle prépondérant dans la construction de l’économie de demain. Conscients de cet enjeu, les pays africains mettent en place un certain nombre d’initiatives pour tirer leur épingle du jeu. Le Cobalt et le Cuivre font partie des métaux les plus recherchés en ce moment.

Trois pays africains à savoir la République Démocratique du Congo (RDC), la Zambie et la Tanzanie possèdent d’importants gisements de Cuivre et de Cobalt. Des superpuissances mondiales comme les USA et la Chine multiplient les projets dans ces trois nations afin d’exploiter ces minerais critiques. Dans le but de créer de la valeur ajoutée et dynamiser du même coup leur économie grâce à l’exploitation du Cuivre et du Cobalt, la RDC, la Zambie et la Tanzanie ont décidé de mutualiser leurs efforts. Lusaka et Kinshasa intensifient les projets routiers et ferroviaires afin d’optimiser l’exportation du Cuivre et du cobalt vers la Tanzanie.

Dans ce processus, la Tanzanie joue un grand rôle en tant que carrefour. Le lundi dernier, le président zambien et congolais ont lancé les travaux de démarrage de la construction d’une route transnationale qui va relier la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Cette infrastructure routière va propulser l’industrie minière de ces trois pays dans une autre sphère. Elle va permettre de réduire le temps de trajet pour les exportations congolaises et zambiennes de cuivre et de cobalt. La demande en Cuivre et Cobalt est présentement à son zénith et il faut réduire au maximum les délais de livraison.

Avec la construction de la nouvelle route reliant les trois pays, les commandes seront expédiés dans un temps record et tout le monde sera grand gagnant. La Tanzanie peut se frotter les mains avec son statut. Les taxes et autres accords vont permettre au pays d’Afrique de l’Est de renflouer ses caisses. Il faut savoir qu’en 2022, la RDC s’est positionnée comme troisième producteur mondial de cuivre avec 2,3 millions de tonnes. La Zambie quant à elle, monte en puissance avec des prévisions qui font d’elle un acteur majeur du Cuivre mondial.

D’autres projets sont en cours de préparation dans les trois pays afin de fluidifier l’exportation du Cuivre, du Cobalt et de toutes les autres ressources minières. L’Afrique a compris qu’elle doit se doter d’un certain nombre d’infrastructures pour ne pas sortir perdante de la chasse à ses ressources minières. Le continent possède un énorme potentiel et il appartient aux élites africaines de créer un écosystème dynamique pour la valorisation de ce potentiel.