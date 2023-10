Publicité

Il y a quelques semaines, la mort d'un artiste nigérian secouait la toile. Mohbad, de son vrai nom Ilerioluwa Oladimeji Aloba, était un rappeur, chanteur et auteur-compositeur nigérian né le 8 juin 1996 à Lagos et décédé le 12 septembre 2023. Il était connu pour son association avec Marlian Records de Naira Marley, bien qu'il ait quitté le label en 2022​. Sa mort a été entourée de mystère et d'indignation.

La mort de Mohbad a provoqué une onde de choc et de tristesse à travers le Nigeria, reflétant l'impact et l'affection que le public avait pour son histoire. Les circonstances de son décès ont également suscité des appels à la justice de la part des fans et du public en général. Le décès de Mohbad a souligné des questions plus larges sur la santé mentale et le bien-être des artistes dans l'industrie de la musique, en plus de révéler des problèmes potentiels dans l'entourage de certains artistes. Le deuil public et les réactions émotionnelles témoignent de l'empreinte que Mohbad a laissée dans le cœur de nombreux Nigérians.

Que disent les enquêteurs

La récente investigation menée par l'équipe spéciale d'investigation suite à la mort tragique de Mohbad a suscité beaucoup de discussions. Selon le rapport intérimaire de la police, Mohbad a succombé à une blessure subie lors d'une bagarre avec son ami d'enfance, Prime Boy. L'attention s'est toutefois rapidement tournée vers Miss Fisayo Ogedengbe, une infirmière auxiliaire. Elle a avoué lors d'un interrogatoire que l'injection qu'elle avait administrée à Mohbad avait provoqué une réaction fatale.

Miss Ogedengbe a admis avoir administré des doses de Toxoïde tétanique, de Paracétamol (IV) et d'injection de Ceftriaxone (IV) à Mohbad, chez lui, le 12 septembre 2023. Cette intervention médicale a provoqué chez le chanteur des symptômes comme des vomissements, des frissons et des convulsions qui ont finalement entraîné sa mort. Le rapport a également indiqué que le défunt avait été agressé et intimidé par Abdulazeez Fashola, alias Naira Marley, et Samson Balogun Eletu, mieux connu sous le nom de Sam Larry.

Une principale suspecte

Lors d'une conférence de presse, le commissaire de police de l'État de Lagos, CP Idowu Owohunwa, a partagé les résultats de ce rapport intérimaire. Outre l'infirmière auxiliaire, 25 autres personnes ont été interrogées au cours de l'enquête, y compris la famille proche de Mohbad. Cinq suspects ont été identifiés et arrêtés, parmi lesquels l'infirmière auxiliaire, Ayobami Sadiq, Abdulazeez Fashola, Samson Balogun Eletu et Prime Boy. La principale suspecte reste Miss Ogedengbe, l'infirmière qui a administré les injections fatales.

Des experts ont souligné la négligence professionnelle de Miss Ogedengbe. En tant qu'infirmière auxiliaire, elle n'était pas qualifiée pour administrer de tels médicaments. Elle a également agi dans un environnement non clinique, violant ainsi les protocoles médicaux standard. Quant à AbdulAzeez Adeshina Fashola et Samson Erinfolami Balogun, ils ont été accusés d'avoir intimidé et agressé Mohbad à plusieurs reprises suite à un désaccord contractuel.

Les actions entreprises par l'équipe d'investigation comprenaient une autopsie sur le corps de Mohbad, des tests toxicologiques et une visite à la résidence du défunt. Cependant, l'issue de l'affaire demeure incertaine et l'opinion publique est divisée. De nombreux Nigérians ont exprimé leur insatisfaction quant à la manière dont l'enquête a été menée, remettant en question la pertinence du rapport d'autopsie et exigeant justice pour Mohbad.