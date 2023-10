Publicité

Le Ministère du Travail et de Fonction Publique du Bénin, dans le but de moderniser l’administration publique a donné l’accès à de nouvelles offres de service en ligne à la population. Le gouvernement du Président Patrice Talon soucieux du mieux-être de la population a décidé de poursuivre la modernisation des services publics en ligne en ajoutant à la liste déjà disponible, cinq nouveaux services. Lesquels services sont accessibles via le lien https://service-public.bj



En effet, le tout premier service est l’attestation de non-litige. Une attestation qui certifie qu'une structure est en règle vis-à-vis de la législation du travail et n’a aucun litige pendant devant les services de l’inspection du travail. Le deuxième service représente l’attestation de service fait et/ou l’attestation de bonne fin d’exécution. Il est destiné aux prestataires de services au Ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP). Le troisième service mis à la disposition de la population, est l’autorisation de licenciement pour motif économique. Un service qui va beaucoup profiter aux promoteurs d’entreprise confrontés à des difficultés économiques et qui nécessiterait la réduction du personnel. Le quatrième service représente le visa de règlement intérieur des entreprises. C’est un service qui permet aux entreprises d’obtenir l’approbation des services de l’inspection du travail au sein du Ministère du Travail et de la Fonction Publique. Enfin, Le dernier service est le visa de contrat d’apprentissage signé entre le maître artisan ou l’entreprise et le représentant légal de l’apprenti ou l’apprenti en personne.