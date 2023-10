Publicité

Le vendredi 6 octobre dernier, l'éducation béninoise a bénéficié d'un fort accompagnement. C'était au ministère des enseignements maternel et primaire. Tout ceci s'est passé à l'occasion d'une session extraordinaire et a regroupé les autorités en charge de l'éducation au Bénin. Cette session du Groupe Local Éducation (GLE) qui a réuni le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, Mme Berth Téhou, représentant le chef de file des partenaires techniques et financiers et de Mme Djanabou Mahondé, représentante résidente de l’Unicef au Bénin est la pierre angulaire pour un bond en avant de l'éducation nationale vers le vœu du gouvernement de la Rupture.

Dans le souci de donner au secteur éducatif béninois un nouveau visage, plusieurs démarches ont été menées par les autorités en charge de ce secteur. Ainsi, pour y arriver, le ministre Salimane Karimou a opté pour l'approche participative avec le soutien du gouvernement du président Patrice Talon. C'était le leitmotiv de la tenue de cette session extraordinaire du Groupe Local Éducation (GLE) à l’initiative de l’autorité et avec l’appui de l’Unicef. Pour le ministre des enseignements maternel et primaire Salimou Karimou, l'objet de cette assise est clair. « La requête à soumettre comporte un programme à rédiger par le gouvernement avec l'appui d'un agent partenaire à sélectionner parmi les PTF, par un comité ad-hoc à mettre en place et dont les membres sont à désigner parmi vous, membres du GLE ».

Publicité

Il a par la même occasion a annoncé la bonne nouvelle de ce double financement du Partenariat mondial pour l'éducation (PME). En réponse aux propos du ministre Salimane karimou, Mme Berth Téhou, représentante du chef de file des PTF affirme que « C'est la preuve que la marche vers des progrès significatifs dans le secteur de l'éducation s'inscrit dans une dynamique continue pour l'atteinte des objectifs ». Il ne peut en être autrement quand les choses évoluent dans la cohérence et la synergie. Une intervention partagée par les représentants des parties prenantes.

Le PME (Partenariat mondial pour l’éducation) dont le représentant se trouve à Washington, a suivi de bout en bout en ligne, les échanges et en a profité pour faire une communication sur le processus. Les échanges ont porté sur le choix d’un ou de deux agents partenaires devant conduire les opérations pour l’élaboration des documents techniques détaillés relatifs aux deux financements, l'un pour le compte de la transformation de l’éducation et l'autre pour l’accélération de l’éducation des filles, puis la configuration de l’équipe devant conduire le processus de sélection du ou des agents partenaires.