Église catholique : changement majeur en vue, les femmes auront plus de places

Publicité

Le synode récent de l’Église catholique a marqué un tournant prometteur en ce qui concerne l’intégration des femmes dans les structures ecclésiastiques. Lors de la messe de clôture à la basilique Saint-Pierre de Rome, un document majeur a été adopté, soulignant l’urgence de garantir une participation plus importante des femmes dans les processus décisionnels et les rôles de responsabilité au sein de l’Église. Ce synode, initié par le pape François, a rassemblé un nombre significatif de membres de la communauté ecclésiastique, y compris des femmes, dans une démarche visant à rendre l’Église plus proche de ses fidèles.

Bien que ce document de 42 pages ne soit pas contraignant, il marque une étape cruciale vers une transformation notable. Adopté par une majorité de deux tiers des participants, il précède une seconde Assemblée générale prévue pour octobre 2024, et évoque une ordination future des femmes comme diacres. Cette perspective d’intégration représente un début de réponse aux appels à une représentation féminine accrue dans les processus de prise de décision au sein de l’Église.

Publicité

Une église jugée blessante

Les discussions ont également fait écho à une « Église qui blesse », comme le décrit le document, en pointant du doigt des attitudes cléricales et machistes préjudiciables. Cela met en lumière un besoin urgent d’évolution, non seulement pour répondre aux aspirations des femmes, mais aussi pour résoudre les défis internes liés à l’autorité et à l’inclusion. La recommandation d’une recherche théologique et pastorale sur l’accès des femmes au diaconat est un signe encourageant de volonté de progresser sur ces questions cruciales.

La résistance rencontrée sur la question de l’intégration des femmes indique cependant qu’il y a encore du chemin à parcourir. Les divisions actuelles, illustrées par un taux d’opposition d’environ 20% sur certaines propositions, soulignent l’existence de débats persistants au sein de l’Église. Cependant, les commentaires du cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, laissent entrevoir une volonté d’avancer et de « créer des espaces pour tous » dans l’Église.

Plusieurs changements à venir ?

Les délibérations du synode, enrichies par la diversité des perspectives de ses membres venus du monde entier, ont également couvert d’autres sujets importants comme l’ordination d’hommes mariés et la lutte contre les violences. Ces débats reflètent une ouverture et une volonté d’explorer des changements potentiels pour répondre aux besoins des fidèles et aux défis contemporains.

Publicité

L’Église catholique semble être à un carrefour. La première session plénière du synode, qui a vu des femmes voter aux côtés des évêques et des cardinaux pour la première fois, est un signal positif d’un changement progressif. Tout en restant prudente, l’Église fait des pas mesurés vers une inclusivité améliorée, tâchant ainsi de rester en phase avec les aspirations de sa communauté diverse et mondiale.