Ce lundi 16 octobre s’est ouvert en Chine, le Forum des Nouvelles routes de la soie. Rappelons que l’Empire du Milieu a initié ce gigantesque projet avec pour objectif de créer de nouvelles routes économiques. Selon divers experts, il s’agit de l’un des projets d’investissements les plus audacieux du siècle. L’Afrique aura une place importante dans le projet des Nouvelles routes de la soie. Le forum qui se tient actuellement à Pékin a permis de signer des accords énergétiques avec un pays en particulier. Il s’agit de l’Égypte.

En effet, Le Caire a signé des accords stratégiques avec les entreprises chinoises, China Energy et United Energy Group. Quel est objectif de ces accords ? D’après des sources bien introduites, ces accords visent à doter l’Égypte d’une usine d’hydrogène vert et d’un complexe de production de chlorure de potassium. Le montant total de cet investissement chinois s’élève à 14,75 milliards de dollars. La société China Energy se chargera de la construction de l’usine d’hydrogène vert et d’ammoniac vert alors que United Energy Group va construire le complexe de production de chlorure de potassium.

Les investisseurs ont pensé à tout pour l’implémentation de ces deux unités de production. En effet, selon les prévisions, un aménagement photovoltaïque de 6,1 gigawatts sera construit à proximité pour alimenter le complexe industriel en électricité. C’est la zone industrielle d’Aïn Sokhna (116 km au sud-est du Caire) qui a été choisie pour accueillir cet important projet. Des sources proches du dossier indiquent que ce complexe industriel devrait produire à terme 210 000 tonnes d’hydrogène vert et 1,2 million de tonnes d’ammoniac vert.

Avec cet accord énergétique, l’Égypte peut entrevoir de très belles perspectives. Cela fait quelques années maintenant que les premières autorités ont lancé plusieurs réformes pour booster le secteur énergétique local. Le pays d’Afrique du Nord dispose d’un incroyable potentiel qui n’attend qu’à être exploité. La Chine n’est pas le seul partenaire du pays arabe dans ce domaine. Des pays comme la Russie, les USA ou encore le Canada s’intéressent au potentiel énergétique de l’Égypte.

Les besoins énergétiques de l’Égypte ont explosé ces dernières années. Son économie est grande consommatrice d’énergie et d’importants moyens sont mobilisés afin de diversifier l’offre énergétique. L’Égypte possède l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique avec un niveau d’attractivité très élevé. Le pays des Pharaons a réussi à se construire une base solide avec son secteur touristique. Il a pour ambition de se hisser désormais à un autre niveau en boostant comme il se doit son domaine énergétique.