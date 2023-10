Publicité

Dans le monde des transactions financières internationales, le système SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) joue un rôle central en tant que réseau global de communication permettant aux institutions financières d'échanger des informations standardisées et sécurisées pour les transferts d'argent et autres communications financières. Traditionnellement, le dollar américain a régné en maître sur ce réseau, suivi de près par l'euro. Cependant, un changement notable a été observé récemment, comme l'a rapporté la presse russe, mettant en avant le yuan chinois qui a désormais surpassé l'euro en termes d'utilisation sur le système SWIFT.

Ce changement n'est pas survenu par hasard, mais est le fruit d'un processus de dédollarisation engagé par plusieurs pays dans un contexte géopolitique tendu. Les sanctions financières imposées à la Russie par les pays occidentaux, notamment à la suite de la crise ukrainienne, ont catalysé la recherche d'alternatives au dollar américain par le Kremlin, mais aussi par des pays qui craignent un jour où l'autre de subir le même sort.

À la base, la dépolarisation...

Ce mouvement de dédollarisation, bien que non massif, a conduit à une adoption accrue du yuan chinois pour les transactions commerciales en Russie, non seulement avec la Chine, mais aussi avec d'autres partenaires commerciaux. Sputnik, en analysant les données du système SWIFT, a souligné que le yuan a atteint un seuil historique, surpassant l'euro en termes d'utilisation sur ce réseau bancaire prestigieux.

Cette ascension est représentative de la volonté de la Russie, et d'autres nations, de réduire leur dépendance envers les monnaies occidentales, tout en explorant des alternatives viables qui pourraient contribuer à un rééquilibrage des forces économiques sur la scène internationale.

Une promotion active du yuan

La Chine a également joué un rôle actif en promouvant l'utilisation du yuan dans le commerce international. Des accords de swap de devises et d'autres mesures incitatives ont été mis en place pour encourager l'adoption du yuan. Cette démarche chinoise, couplée à la stratégie de dédollarisation, a contribué à élever le statut du yuan dans les transactions commerciales internationales.

En parallèle, d'autres régions du monde, notamment certains pays africains, ont également commencé à explorer des alternatives au dollar dans un effort pour renforcer leur souveraineté monétaire et atténuer l'impact des sanctions occidentales. Ces mouvements vers la diversification monétaire illustrent une tendance croissante à la recherche d'options monétaires plus stables et moins susceptibles d'être influencées par les tensions géopolitiques.

La montée du yuan, telle que rapportée par la Russie, n'est pas seulement un indicateur de changements au sein du système SWIFT, mais également un reflet des dynamiques économiques globales en évolution. Alors que le processus de dédollarisation continue de prendre de l'ampleur, l'avenir économique mondial pourrait voir de nouvelles configurations monétaires, avec le yuan chinois émergeant comme un acteur clé dans la redéfinition des relations économiques internationales.