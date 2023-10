Publicité

L'essor fulgurant de l'application chinoise d'e-commerce Temu en Europe et aux Etats-Unis suscite un engouement sans précédent. Pourtant, derrière cette popularité grandissante se cache une inquiétante révélation issue d'un rapport américain alarmant : la présence présumée de fonctions cachées facilitant une exfiltration massive de données, à l'insu des utilisateurs. Une nouvelle affaire d'espionnage qui éclabousse donc la Chine.

Le succès de Temu sur le marché français est indéniable, et il en va de même aux États-Unis, où une publicité diffusée pendant le Super Bowl a entraîné une explosion des téléchargements. Ce qui distingue Temu de ses concurrents, qu'ils soient chinois ou américains, c'est sa capacité à séduire une clientèle inattendue, principalement constituée de personnes de plus de 40 ans. Selon les chiffres compilés par le magazine spécialisé LSA, la part du chiffre d'affaires réalisée auprès de cette tranche d'âge dépasse de 65 % la moyenne observée chez d'autres vendeurs.

Cependant, la face sombre de Temu commence à se dessiner à travers les conclusions inquiétantes d'une enquête approfondie menée par la société américaine Grizzly Research. Cette entreprise, spécialisée dans l'analyse des plus grandes sociétés cotées du monde, a mis en lumière la possibilité que Temu ne soit qu'une façade, dissimulant un logiciel espion ou malveillant. Selon Grizzly Research, Temu "comporte des fonctions cachées qui permettent une exfiltration massive de données à l'insu des utilisateurs."

Pour mieux comprendre l'ampleur du danger potentiel, il est essentiel de saisir que Temu aurait un accès quasi total à toutes les données stockées dans les smartphones de ses utilisateurs. Cette intrusion dans la sphère privée des individus est particulièrement préoccupante. De plus, les analystes de Grizzly Research ont souligné que d'importants efforts avaient été déployés pour dissimuler intentionnellement les intentions malveillantes et le caractère intrusif du logiciel.

Les chiffres avancés dans le rapport américain mettent en lumière la dimension globale du problème. Plus de 100 millions de téléchargements ont été enregistrés aux États-Unis et en Europe, bien que l'application ne soit pas disponible en Chine, son pays d'origine. De surcroît, Grizzly Research a remarqué des similitudes troublantes entre le code de Temu et celui d'une autre application, Pinduoduo, qui avait été précédemment bannie par Google plusieurs mois auparavant.