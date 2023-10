Les plus grandes plateformes de réseaux sociaux se livrent présentement une bataille sans merci pour proposer les meilleures offres aux utilisateurs. Les responsables du groupe Meta viennent de prendre une décision importante en ce qui concerne Facebook et Instagram. En effet, selon les informations émanant du Wall Street Journal, Mark Zuckerberg s’apprête à proposer une offre qui risque de changer beaucoup de chose. En effet, dans les semaines à venir, Meta va proposer à ces utilisateurs européens un abonnement mensuel pour supprimer les publicités sur Facebook et Instagram.

Le coût de cet abonnement sera de 10 euros. Le programme SNA "subscription no ads" (abonnement sans pubs) est l’une des innovations majeures du groupe Meta en cette fin d’année 2023. Si vous avez plusieurs comptes, il faudra débourser 6 euros supplémentaires pour ne plus voir de publicités sur Facebook et Instagram. À noter que le tarif est susceptible de connaître une réévaluation en fonction des taxes en vigueur dans les pays européens. Le marché européen est différent de l’américain, de l’Asiatique ou encore de l’Africain.

Les autorités européennes ont mis en place un certain nombre de normes juridiques au profit de ses consommateurs. Dans ces lois, il est mentionné que Facebook doit proposer à tout utilisateur de refuser la diffusion de publicité ciblée, sans pour autant renoncer à utiliser ses services. En gros, les utilisateurs européens du réseau social bleu et rose auront soit le choix d’utiliser gratuitement Facebook et Instagram avec de la publicité ciblée soit utiliser gratuitement les deux plateformes avec de la publicité non personnalisée ou payer pour éviter toute publicité.

Vu les exigences des autorités européennes, l’entreprise Meta n’avait pas trop le choix. Il fallait trouver une offre qui préserve les intérêts de la compagnie et qui concorde avec la règlementation européenne. Cependant, selon des sources bien introduites, il ressort que les discussions seront très intenses au niveau européen. Certains pays comme l’Irlande qui ont un partenariat stratégique avec Meta auront leur mot à dire sur les taxes qui seront imposées sur le géant américain. Depuis plusieurs semaines, Mark Zuckerberg multiplie les innovations en faveur du grand public.

Le réseau social Whatsapp a connu divers changements ces derniers mois avec des mises à jour qui furent diversement appréciées. Instagram et Facebook sont entrés dans la danse et il est fort à parier que dans les jours à venir d’autres annonces importantes seront faites. 2024 s’annonce haut en couleur pour les mastodontes d'internet et de la technologie. Avec l’avènement de l’Intelligence artificielle, de nouvelles perspectives sont là et elles risquent de bouleverser notre quotidien.