Voici la date de fin des PC traditionnels selon un cabinet

Il y a quelques décennies, l’avènement des ordinateurs personnels a marqué une révolution majeure, transformant radicalement notre manière de travailler, d’apprendre et de communiquer. Le PC, initialement conçu comme un outil de traitement de texte et de calcul simple, a évolué pour devenir un pivot central de nos vies numériques, influençant des secteurs allant de l’éducation à l’industrie en passant par les divertissements personnels. Cette transformation a ouvert la voie à d’innombrables innovations technologiques qui continuent de façonner notre quotidien.

Selon un récent rapport de Canalys, une évolution majeure se profile à l’horizon des technologies informatiques. D’ici six ans, le marché sera dominé par ce que l’on appelle les PCs IA, des ordinateurs équipés non seulement des traditionnels CPU et GPU, mais aussi d’une unité de traitement neuronal (NPU). Ce composant supplémentaire est conçu pour gérer les tâches d’intelligence artificielle de manière plus efficace, transformant ainsi l’expérience utilisateur.

La transition vers l’IA est déjà palpable avec des initiatives comme la mise à jour de Windows 11 24H2 prévue pour septembre ou octobre 2024, où l’IA sera mise à l’honneur. Microsoft prévoit d’introduire AI Explorer, un outil destiné à analyser et enregistrer les activités de l’utilisateur, permettant des interactions en langage naturel pour une récupération plus intuitive des fichiers et informations. Cette avancée soulève cependant des questions cruciales concernant la protection de la vie privée et le stockage des données, qu’elles soient locales ou en ligne.

Le rapport de Canalys souligne une adoption rapide et étendue des PC IA, prévoyant que ces machines représenteront la totalité du marché des PC d’ici 2030. Cette prédiction signifie la disparition progressive des PC traditionnels, remplacés par des appareils plus performants et spécialisés dans le traitement intelligent des données.

Cette projection peut paraître audacieuse, surtout compte tenu du fait que les NPU, pour le moment, ne sont intégrés que dans certains modèles haut de gamme de processeurs, comme le Snapdragon X Elite de Qualcomm. La démocratisation de cette technologie se fera progressivement, et il reste à voir si la puissance des NPU sera standardisée chez tous les fabricants ou restera un privilège de haut de gamme.

La fin annoncée des PC traditionnels par Canalys n’est pas seulement une prévision technologique; elle marque un tournant potentiel dans notre interaction avec la technologie, où l’intelligence artificielle devient une composante essentielle et omniprésente de notre matériel informatique quotidien. La façon dont nous abordons la confidentialité et la gestion des données dans ce nouveau paradigme sera déterminante pour l’acceptation et le succès de ces futurs PC IA.