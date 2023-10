Les footballeurs béninois ont connu ce week-end des performances non négligeables. Il convient de faire le point de ceux qui ont brillé dans leurs différents clubs. Direction la France ou la Ligue 2 était à sa 9e journée. En déplacement URM de Yohan Roche s'impose (1-0) face à leur adversaire. 90 minutes pour le défenseur béninois. Son club garde toujours la lanterne rouge avec 5 points.Troyes de Junior Olaitan toujours en difficulté perd à domicile (1-0) face à Saint Etienne. Lui aussi a joué 90 minutes. Troyes est 16è avec 7 points. Au total Olaitan fait deux fois 90 minutes. Le club de Jordan Adeoti s'impose (1-0) face à Valenciennes et conforte sa première place avec 22 points.

Les coéquipiers de Sessi d'Almeda s'imposent également (1-0) face à Amiens. Sessi a fait son entrée à la 74è minute. Par contre, du côté des Amiénois, Youssou Assogba, le latéral gauche béninois fit son apparition à 84è minute. Les deux clubs se suivent au classement (8è et 9è). Angers avec Cédric Hountondji renoue avec la victoire (2-0) et occupe la 4è place. 90 minutes pour Cédric Hountondji. Sans Tosin Aiyegun blessé, Lorient a été battu 3-0 ce dimanche à domicile par Montpellier pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1. Les Merlus sont dans la zone rouge avec seulement 6 points pris et une place de 16e sur 18 en championnat. Le Stade brestois est 2e de la Ligue 1 à égalité de point avec l’AS Monaco (14). Prochaine rencontre le 8 octobre avec la réception de Toulouse, juste avant la trêve internationale.

Publicité

Quant au championnat portugais de deuxième division, qui est à sa 6è journée, Ange Josué Tchibozo a joué 22 minutes. Ledit club est 17è avec 4 points. Douzième journée du championnat bulgare de D1. Ludogoret de Olivier Verdon s'impose en déplacement (1-0) et occupe désormais la 6è place. En Roumanie, David Kiki est titulaire. Il a été même passeur pour le deuxième but de son club. Ledit club est 7è au classement. Dodo Dokou toujours convalescent. Modeste futur, le nouveau club de Hassan Imrane s'est imposé (2-1) et occupe la première place.