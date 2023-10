Publicité

A quelques jours du lancement du championnat national de football au Bénin, les clubs en lice s'évertuent à remplir au mieux les démarches administratives. Ils sont au total 36 inscrits en première division et feront face à plusieurs critères au cours de l'année sportive. C'est toujours sur cette lancée que la confédération africaine de football a exposé ses critères à ceux-ci avant que leurs noms ne soient acceptés pour participer au championnat.

L'obtention de la licence CAF est d'une nécessité impérieuse et est d'ailleurs le précieux sésame qui va permettre aux clubs de participer audit championnat. Un critère qui n'épargne aucun pays du continent. Il faut noter que le contenu des conditions de l'obtention arrange les deux parties (Responsables et joueurs). La CAF exige désormais une licence CAF à partir de la saison 2023- 2024 à toutes les équipes sur le continent. Et pour ce faire, la faîtière du football africain à travers les fédérations nationales a organisé depuis quelques jours des séances de formation et d'informations à l'égard des clubs pour s'imprégner des nouvelles dispositions

5 grands critères à remplir par les clubs : sportif, administratif, infrastructures, juridique et financier pour bénéficier de la licence CAF.

Lire l’intégralité des 5 grands critères : 1) sportif : les clubs en dehors de l'équipe A devront posséder des équipes de jeunes, de réserves et une équipe féminine. 2) sur le plan administratif : il faudra avoir un siège fonctionnel avec des bureaux du secrétaire général, du directeur administratif et le directeur financier avec un personnel déclaré à la caisse nationale de prévoyance sociale ( CNPS) (CNSS au Bénin). Des footballeurs payés par des moyens légaux. 3) sur le plan des infrastructures, chaque club doit avoir son terrain d'entraînement homologué ou passé un contrat de bail pour les locations. 4) sur le plan financier, il faut avoir des personnes habilitées à gérer les clubs notamment un directeur financier avec le niveau requis.5) sur le plan juridique, les clubs doivent être légalement constitués ((être dans les registres du journal officiel). La CAF a décidé pour un bon suivi de ces décisions de mettre en place une cellule dans chaque fédération. Aucun club ne pourra participer aux différents championnats s'il n'a pas rempli ces critères pour l'obtention de la licence CAF. Un utilisateur interne par club sera désigné pour transmettre sur la plateforme tous les documents qui concourent à l'obtention de ce précieux sésame.