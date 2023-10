Publicité

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a été le théâtre d'une manœuvre diplomatique suite à la tension croissante entre le Hamas et Israël. L'ambassadeur russe, Vassili Nebenzia, a présenté un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu, mettant en avant la nécessité de protéger les populations israélienne et palestinienne. Le texte condamne toutes formes de violences envers les civils et les actes de terrorisme, tout en plaidant pour la "libération sécurisée de tous les otages".

Une position déjà défendue par Poutine

Les récents commentaires du président russe, Vladimir Poutine, sur les possibles conséquences humanitaires d'une intervention terrestre à Gaza s'alignent avec cette initiative à l'ONU. Poutine a exprimé des préoccupations concernant les pertes civiles et a souligné les risques liés à l'utilisation d'équipements lourds dans des zones densément peuplées. Par ailleurs, il a manifesté la volonté de la Russie de collaborer avec les acteurs internationaux pour trouver une solution à la crise.

Néanmoins, le contexte géopolitique plus large entoure ces démarches. Bien que la Russie se présente comme médiateur dans le conflit israélo-palestinien, des questions se posent sur sa capacité de réussite. Au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, la réaction à l'initiative russe a été mitigée. Si la Chine a évoqué la possibilité d'un consensus autour de la question humanitaire, le jeu géopolitique semble demeurer une priorité pour nombre d'acteurs.

La position traditionnellement isolée des États-Unis sur la question israélo-palestinienne, par exemple, offre un contexte dans lequel la Russie peut tenter d'affirmer son influence. Le rôle du Brésil, qui préside actuellement le Conseil, est également à souligner. Le pays a manifesté son intérêt pour retravailler le projet de résolution. Toutefois, la divulgation par l'ambassadeur russe de l'origine du projet a suscité des réserves de la part de certains membres, mettant en lumière la complexité des négociations diplomatiques.

En fin de compte, ces événements à l'ONU montrent à quel point la diplomatie internationale est complexe, avec de nombreux acteurs aux intérêts diversifiés tentant d'influencer les événements au Moyen-Orient. La situation reste fluide, avec des enjeux qui dépassent largement le cadre du conflit israélo-palestinien.