Le président russe, Vladimir Poutine, a émis une mise en garde à l'encontre d'Israël concernant un possible assaut terrestre à Gaza, mettant l'accent sur les conséquences humanitaires potentiellement dramatiques qui pourraient découler d'une telle opération. Il a souligné que des pertes civiles palestiniennes inacceptables pourraient résulter d'une intervention terrestre. L'appel de Poutine pour l'arrêt de l'effusion de sang a été au cœur de son message, et il a exprimé la disposition de la Russie à travailler avec des partenaires constructifs pour résoudre la crise.

Les commentaires du président russe sont intervenus au milieu des préoccupations croissantes concernant la possibilité d'une manœuvre terrestre israélienne dans la bande de Gaza, un territoire fortement peuplé. Vladimir Poutine a souligné les défis liés à l'utilisation d'équipements lourds dans des zones résidentielles, notant les graves conséquences que cela pourrait engendrer. Vladimir Poutine a affirmé que "l’utilisation d’équipement lourd dans des zones résidentielles, c’est une affaire compliquée, avec de graves conséquences".

Cette déclaration s'inscrit dans le cadre des tensions croissantes entre Israël et le Hamas, déclenchées par des attaques sans précédent du groupe palestinien sur le territoire israélien. Il est important de noter que bien que l'armée israélienne se prépare à une éventuelle offensive terrestre, aucune décision concrète n'a encore été prise à ce sujet. Les commentaires de Poutine visent à atténuer les tensions et à encourager un règlement pacifique de la situation.

Cependant, certains observateurs ont relevé l'ironie dans les déclarations de Vladimir Poutine, compte tenu de l'implication de la Russie dans le conflit en Ukraine. En février 2022, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui ont entraîné la perte de milliers de vies civiles selon les occidentaux. Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain faisant grimper le nombre de victimes de cette crise.

En ce qui concerne la situation au Proche-Orient, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a réitéré sa position selon laquelle le conflit entre Israël et le Hamas est en partie le résultat de la politique américaine dans la région. Il a dénoncé une politique partiale menée sur de nombreuses années, qui aurait contribué à une impasse de plus en plus profonde dans le conflit israélo-palestinien.