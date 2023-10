Publicité

Dans un contexte de guerre entre Israël et la Palestine, un groupe de hackers algériens a annoncé avoir pris possession de certains sites web appartenant à des structures publiques israéliennes. L’annonce a été faite par un message publié sur la chaîne Telegram Anonymous Algeria. Des captures d’écran avec des données en hébreu ont également été publiées. Il s’agirait de données et de diverses informations personnelles sur les militaires israéliens.

Comme données personnelles, il y a eu, par exemple, les cartes d’identités, numéros de téléphone, adresses, noms des parents, assurances maladie, bourses d'études, extraits de casiers judiciaires des militaires israéliens. Les hackers algériens ont également indiqué avoir pris possession des sites de plusieurs appareils de la police israélienne et avoir récupéré « une multitude de fichiers sensibles ».

Un site israélien de location de voitures, ainsi que Center Awnings, la société leader en Israël dans les solutions d’auvents, ainsi que les informations de milliers d’utilisateurs israéliens a également été visé par les hackers. Dans ce contexte de guerre entre Israël et la Palestine, ce groupe de hackers a affiché ouvertement son soutien à la Palestine. Rappelons que le conflit a refait surface il y a quelques semaines après une attaque organisée par le Hamas contre Israël.

Au moins 1 300 Israéliens ont été tués, tandis que des dizaines de soldats et de civils, dont des femmes et des enfants, sont retenus en otage à Gaza. La riposte de l’armée israélienne a occasionné déjà le meurtre de plus de 1 300 Palestiniens. Notons que cette crise est née d’une situation qui remonte en 1948.