Le Conseil de sécurité des Nations Unies, au cœur des efforts diplomatiques pour résoudre les crises mondiales, a vu des désaccords marquants entre ses membres influents, en particulier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont des positions variées, rendant la médiation complexe. Notamment, la Chine et la Russie ont adopté une approche diplomatique distincte, prônant la création d'un État palestinien indépendant sans condamner explicitement le Hamas.

Cette position est renforcée par leur "partenariat sans limites", qui sert de contrepoids à la domination occidentale. Avec cette alliance consolidée lors d'événements majeurs comme l'initiative de la "Nouvelle route de la soie", ces deux nations prennent une posture unie face aux défis mondiaux.

La Chine envoie un émissaire

Dans cette dynamique, l'envoyé spécial chinois au Moyen-Orient, Zhai Jun, joue un rôle central. Alarmé par la montée des tensions entre Israël et le Hamas, Zhai, fort de son expérience diplomatique, a décrit la situation à Gaza comme "très grave". Outre la possibilité d'un conflit terrestre à grande échelle, l'expansion des conflits armés aux pays voisins le préoccupe profondément.

Malgré ces inquiétudes, la Chine reste déterminée à jouer un rôle constructif dans la résolution du conflit. Zhai a réaffirmé l'engagement de son pays à faire "tout ce qui est propice" pour promouvoir le dialogue, chercher un cessez-le-feu et aspirer à la paix dans la région. Face à l'escalade des combats et à la riposte israélienne à l'attaque du Hamas, la Chine a exprimé le besoin urgent d'un arrêt des hostilités.

Fidèle à son principe selon lequel la force ne résout pas les conflits, Pékin croit fermement que la violence ne fait qu'amplifier la violence. Alors que la Chine a historiquement entretenu des relations solides avec Israël, elle a également soutenu la cause palestinienne. Aujourd'hui, l'envoyé chinois se mobilise activement pour faciliter l'aide humanitaire et œuvrer à un cessez-le-feu, en dialoguant avec divers acteurs régionaux et internationaux.

Une aide aux palestiniens

Poursuivant son engagement concret, la Chine a offert une aide d'urgence aux Palestiniens et continuera de le faire, afin d'atténuer la crise humanitaire. L'ouverture récente du passage de Rafah, permettant l'arrivée d'aides, est un exemple concret de l'effort international pour soutenir les Palestiniens en ces temps critiques.

L'approche chinoise, soutenue par la solidarité russo-chinoise, montre que, malgré les divisions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, des solutions constructives peuvent émerger lorsque les nations collaborent avec détermination et unité.