Tenus en échec le samedi 14 octobre dernier à Casablanca au Maroc par les Leone Stars de la Sierra Leone sur un score de 1 but partout, les Guépards du Bénin ont été battus, pour leur deuxième sortie dans le cadre de cette journée Fifa du mois d’octobre par Madagascar par le score de 2 buts à 1 ce mardi 17 octobre 2023 toujours dans le Royaume Chérifien . Cette défaite de la sélection nationale du Bénin montre que l’ entraîneur Gernot Rohr a encore du pain sur la planche à quelques semaines du démarrage des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 où le Bénin va affronter pour les 1ère et 2ème journées, l’Afrique du Sud et le Lesotho.

Lors de sa prise de fonction à la tête de l’encadrement technique des Guépards du Bénin, le technicien franco-allemand a déclaré que son objectif est de qualifier le Bénin pour la première fois de son histoire, à une phase finale de la Coupe du monde. Avant les résultats que l’équipe nationale du Bénin est en train de réaliser ces temps-ci, on se demande si l’objectif de Gernot Rohr sera concrétisé ? C’est la fin de ces éliminatoires qui nous dira.