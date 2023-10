Kenya: tous les voyageurs africains bientôt exemptés de visas

Publicité

Le Kenya prend des mesures courageuses pour stimuler l’intégration régionale et la libre circulation des personnes sur le continent africain. Selon une annonce récente du président William Ruto, le pays abolira les exigences de visa pour tous les visiteurs africains d’ici la fin de l’année. Cette initiative, selon lui, vise à éliminer les entraves qui ont longtemps freiné l’interaction et la coopération entre les États africains, et à promouvoir une unité continentale plus forte.

La suppression des exigences de visa est une vision partagée par l’Union africaine depuis plus d’une décennie, visant à favoriser une meilleure connectivité et une intégration régionale. Toutefois, malgré certains accords régionaux et bilatéraux, la progression vers la réalisation de cet objectif a été assez lente. Les efforts du Kenya pour assouplir les règles d’entrée sur son territoire sont donc une avancée notable vers la réalisation de cette vision pan-africaine.

D’autres pays le font déjà

Ce geste du Kenya rejoint celui de quelques autres pays africains comme les Seychelles, la Gambie et le Bénin, qui ont déjà ouvert leurs frontières à tous les citoyens africains sans nécessité de visa. Selon un rapport soutenu par l’UA en 2022, ces exemples restent cependant l’exception plutôt que la norme sur le continent. Le classement de l’Indice d’ouverture des visas en Afrique a révélé que la majorité des pays africains sont encore loin de cet idéal, bien que des progrès soient en cours.

En 2022, le Kenya se situait à la 31ème position sur 54 pays sur l’indice d’ouverture des visas en Afrique. Cette position mettait en lumière une certaine réticence à ouvrir complètement les frontières, mais l’annonce du président Ruto pourrait bien changer la donne. En soulignant l’impact négatif des restrictions de voyage sur les opportunités commerciales et entrepreneuriales, Ruto a clairement indiqué que le changement est impératif pour le bien économique et social du continent.

L’initiative du passeport africain bat de l’aile

L’UA avait introduit l’idée d’un passeport africain en 2016, avec l’ambition de permettre la libre circulation des citoyens à travers le continent. Cependant, la mise en œuvre complète de cette initiative a été freinée par diverses préoccupations, notamment en matière de sécurité, de contrebande et d’impact sur les marchés du travail locaux. Malgré ces défis, l’exemple du Kenya pourrait inciter d’autres nations à réexaminer et à assouplir leurs politiques de visa.

Le rapport Visa Openness Index suggère d’autres mesures pour faciliter la mobilité sur le continent, telles que la réduction des frais de visa, la standardisation des visas à l’arrivée pour les visiteurs africains et l’adoption de systèmes de visas électroniques sécurisés. L’initiative du Kenya est un pas dans la bonne direction, et pourrait, si elle est bien exécutée, servir de modèle pour d’autres nations africaines cherchant à promouvoir l’intégration régionale et la mobilité des citoyens.