La compagnie française TotalEnergies a signé avec le Qatar ce mercredi deux accords. On retient que ceci permettra à la France de s’approvisionner en gaz naturel liquéfié (GNL) sur 27 ans auprès de son partenaire. La nouvelle a été annoncée par le canal d’un communiqué de l’entreprise qatarienne QatarEnergy. Il s’agit en réalité de plusieurs millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) qui seront fournis à la France chaque année.

« Des filiales de QatarEnergy et de TotalEnergies ont signé deux accords de vente et d'achat pour fournir jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an de GNL du Qatar à la France », a martelé le communiqué. Selon les clauses de ce contrat, la fourniture commencera en 2026. À en croire le ministre qatari de l'Energie et PDG de QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, cité dans le communiqué, les deux accords sont une preuve de l’engagement du pays « envers les marchés européens en général et le marché français en particulier, contribuant ainsi à la sécurité énergétique de la France ».

« Notre engagement à assurer un approvisionnement continu et fiable en énergie à l'Europe et au reste du monde est soutenu par nos investissements substantiels et continus dans l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz », a-t-il réaffirmé. Rappelons que ce n’est pas la première fois que la France a entamé la diversification de ses partenaires sur le plan énergétique.

En juillet, le groupe pétrolier algérien Sonatrach et le Français Total Energies ont procédé, ce dimanche, à la signature de plusieurs accords leur permettant de consolider leur partenariat. Ces accords concernent l’investissement dans la production pétrolière et gazière, la commercialisation du gaz et la coopération dans les énergies renouvelables.