Un aérostat révolutionnaire développé par des étudiants russes ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la détection de ressources minérales et de la surveillance agricole. Conçu sous la forme d'un ballon dérivant, cet engin polyvalent est le fruit de l'Initiative nationale technologique (NTI) et promet de révolutionner plusieurs industries. L'objectif principal de cet aérostat est de détecter les gisements de pétrole et d'or, mais ses capacités vont bien au-delà de cette mission initiale.

Grâce à une conception ingénieuse, il peut effectuer des tâches variées, de la surveillance agricole à la fourniture de communication cellulaire en passant par le lancement de satellites. Ce dispositif innovant est le fruit du travail d'étudiants russes, qui étudient à l'Université d'État des Systèmes de Contrôle à Tomsk, en Sibérie. Leur création présente un avantage majeur par rapport aux drones traditionnels, notamment en ce qui concerne l'altitude de vol. En effet, l'aérostat dérivant peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 40 kilomètres, une caractéristique cruciale pour ses missions de détection de ressources.

Contrairement aux ballons non dérivants, qui sont soumis aux caprices du vent, cet aérostat est capable de maintenir une altitude constante et de suivre un itinéraire précis. Cette prouesse est rendue possible grâce à l'utilisation de courants d'air à différentes hauteurs, permettant à l'engin de rester en contrôle tout au long de ses missions. La capacité de réaliser des clichés détaillés est l'une des caractéristiques les plus impressionnantes de cet aérostat. Ces images sont essentielles pour la détection des gisements de minerais et la surveillance des terres agricoles.

Par exemple, elles peuvent aider à déterminer le moment optimal pour le début des récoltes, ce qui peut avoir un impact significatif sur les rendements agricoles. En plus de ses avantages pour l'industrie minière et agricole, cet aérostat dérivant peut également être utilisé pour fournir des communications cellulaires dans des zones reculées et même pour le lancement de satellites. Cela ouvre des opportunités importantes pour l'expansion des réseaux de communication et l'amélioration des capacités spatiales de la Russie.