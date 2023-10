Lancement de la Cellule Safer: la Gdiz prête pour le respect des normes internationales de qualité

Publicité

Dans la matinée de ce vendredi 27 octobre 2023, le directeur de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin), Létondji Beheton a officiellement lancé la cellule Safer (Sécurité, accompagnement, formation, évaluation, et réseau) de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). Il s’agit d’un outil dont le but est de veiller au respect des normes internationales de Qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement (Qhse). Le lancement a été fait dans les locaux de Gdiz en présence des partenaires.

Accompagner les acteurs économiques en leur offrant des services et un réseau d’experts dédiés à l’amélioration continue de la sécurité et de la qualité des opérations au sein de la Gdiz. C’est du moins l’objectif principal de la cellule Safer qui a été lancé par les autorités de la Gdiz Pour le directeur de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin), Létondji Beheton cette cellule, entre autre, se chargera d’identifier les lacunes en matière de respect des normes juridiques liées aux travailleurs, de sécurité au travail, d’aspects environnementaux et de conditions de travail ; de combler les lacunes en fournissant des services de soutien tels que la formulation de politiques, la formation et le renforcement des capacités et les audits ; et d’aider les industries à enquêter sur leurs accidents et incidents, de disposer d’Epi (Equipements de protection individuelle) pour leurs personnels, ainsi que le développement d’initiatives plus efficace de gestion des déchets.

Le patron des lieux se réjouit en réalité du rôle très important que jouera cette cellule dans le développement des activités de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. L’initiative intervient dans un contexte où, les accidents industriels ont augmenté de 12 % en 2022. Ces chiffres sont ainsi à l’origine des pertes économiques de 95 milliards de dollars et affectent la vie de 14 765 travailleurs.

L’initiative de la cellule Safer (Sécurité, accompagnement, formation, évaluation, et réseau) de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz) vise donc comme objectif, de jouer un rôle majeur en offrant des services de conseil, de formation et d’accompagnement afin de réduire les accidents industriels qui impactent négativement tant les industries que la vie des travailleurs. Selon Rahkmatoulah Cisse, directrice de l’environnement, du social et de la sécurité de (Sipi-Bénin S.A), il s’agit d’un moment mémorable pour la Gdiz. L’outil Safer, aura le mérite de faciliter le positionnement des différents produits de la Gdiz vers le marché extérieur.