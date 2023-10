Pour se rendre en Angola, les touristes russes n’auront plus besoin de visas. C’est du moins l’entente qui a été mise sur pied par les deux pays. L’annonce a été faite par l’ambassadeur russe en poste dans ce pays africain. A la faveur d’une interview qu’il a accordée au quotidien Izvestia le diplomate russe a annoncé qu’un décret a été pris pour mettre un terme à l’existence des visas touristes.

« Le 29 septembre, le Président a signé un décret supprimant les visas touristiques pour plusieurs pays, la Russie comprise. Le jour même, il est entré en vigueur aussitôt après sa publication. Sa mise au point a été pénible, les Angolais ont longtemps essayé de comprendre quelles mesures entreprendre pour attirer le business et des partenaires étrangers », a détaillé l’ambassadeur russe en Angola. La décision stipule notamment que les touristes russes peuvent se rendre en Angola sans visa pour maximum 30 jours avec une seule entrée.

Publicité

Par an, ces touristes ne doivent pas dépasser 90 jours de séjour dans le pays selon les nouvelles dispositions. Le diplomate russe note que cette mesure aura le mérite de contribuer à l’essor du tourisme et des investissements. La prochaine étape des négociations, selon l’ambassadeur russe Vladimir Tararov est l’établissement d’une ligne aérienne directe entre la Russie et l’Angola.

Rappelons que depuis quelques mois, Moscou renforce ses liens avec plusieurs pays africains. Dans le domaine des hydrocarbures, la Russie se serait déjà positionnée comme le plus grand fournisseur au Ghana. Selon le quotidien Kommersant qui a cité les données de la société d'analyse énergétique Kpler, deux compagnies pétrolières russes, Lukoil et Gazpromneft, filiale de Gazprom, ont livré du brut de qualité arctique au Ghana.