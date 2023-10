Publicité

Le Bénin s’est démarqué en matière de gestion des dépenses fiscales. En effet, suite à la publication, le lundi 09 octobre 2023, du classement annuel des pays sur l’indice de transparence des dépenses fiscales (GTETI), le pays s’est retrouvé à la huitième place sur le plan mondial. Sur le plan continental, il est premier. Le classement a été publié par l’institut allemand pour le développement et la durabilité (IDOS) et le Conseil sur les politiques économiques (CEP). L’indice de transparence des dépenses fiscales (GTETI) a pour but d’évaluer la transparence ainsi que la responsabilité des pays sur la base de plusieurs critères.

Le Bénin obtient une note de 66,3 sur 100

Ceux-ci sont : la qualité, la régularité et la portée des rapports concernant les dépenses fiscales. Notons que le Bénin brille en tant que leader africain, avec, selon les derniers résultats, une note globale de 66,3 sur 100. Sur le plan mondial, c’est la Corée du Sud qui prend la tête du classement. Elle est suivie du Canada. Il convient, par ailleurs, de souligner que ce classement ne compare pas les pays sur la base du montant des pertes fiscales déclarées, mais plutôt en fonction de cinq critères spécifiques. Le premier est la disponibilité publique des rapports sur les dépenses fiscales, au niveau duquel le Bénin obtient le 11/20.

Ce critère est suivi du cadre institutionnel garantissant la transparence et la responsabilité. Le score du Bénin, au niveau de ce point, est de 13,3/20. Viennent ensuite les informations générales sur l'étendue des rapports et la méthodologie utilisée où le Bénin obtient un solide 13,2/20. S’agissant des informations détaillées sur les entreprises cibles, le pays reçoit une note de 15,2/20. Enfin, sur le critère des informations concernant les recettes perdues et les évaluations, le score du Bénin est de 13,6/20. Rappelons que l’indice GTETI encourage la transparence en fournissant un cadre systématique pour classer les pays notamment en fonction de la portée de leurs rapports de dépenses fiscales.