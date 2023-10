Publicité

Le gouvernement béninois a davantage de moyens pour lutter contre le terrorisme. Il s’agit d’une aide fournie par l’Union européenne (UE) pour appuyer les forces armées béninoises dans cette lutte. Cette aide reçue par le Bénin se traduit par une assistance d’un montant de 11,75 millions d’euros, qui a pour but de soutenir l’opération Mirador, déployée dans le nord du Bénin, depuis 2022. Dans cette assistance se trouvent des avions et des drones équipés de capacités ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance). Le choix de l’entreprise qui assurera la mesure d’assistance a été porté sur la société française Dci.

« Cette mesure vise à soutenir les forces armées du Bénin »

L’information a été confirmée par la compagnie française. Sur le site, elle a indiqué : « Dci a été désignée acteur de mise en œuvre de cette mesure d’assistance au cours du dernier Conseil des ministres de l’Union européenne. Financée par la Facilité européenne pour la paix (Fep), cette mesure vise à soutenir les forces armées du Bénin (Fab) engagées dans l’opération Mirador dans leur lutte contre la menace terroriste grandissante dans le nord du pays ». La mission confiée à Dci se fera pendant deux ans, au cours desquelles elle mènera plusieurs prestations. Au nombre de ces dernières figure des formations associées à la mise en œuvre et à la maintenance des équipements et moyens ISR embarqués.

D’après Dci group, l’opérateur de transfert du savoir-faire du ministère des Armées au profit des pays partenaires de la France, « une première mission est d’ores et déjà programmée pour le mois prochain. Elle vise à recueillir et définir les besoins opérationnels auprès des autorités béninoises, desquelles découleront les spécificités techniques et les contours de la formation. Cette mission sera déterminante pour mener à bien les différents processus de passation de marchés pour l’acquisition d’un avion et de plusieurs systèmes de drones, ainsi que l’intégration des équipements Isr ».