Le Bénin, seul pays d’Afrique à passer de la perspective « stable » à « positive » selon Standard & Poor

Publicité

Le Bénin connaît une évolution en ce qui concerne son économie. En effet, l’agence internationale de notation Standard & Poor’s (S&P) n’a pas changé la note qu’elle avait attribuée au pays: à B+. Cela, tout en relevant la perspective du pays de Stable à Positive. Cette information ne date pas d’aujourd’hui. L’annonce avait été faite à travers un communiqué publié sur le site officiel du gouvernement daté du 20 octobre 2023. Cette décision, particulièrement significative dans le contexte mondial actuel marqué par des turbulences croissantes, positionne le Bénin comme le seul pays africain à bénéficier d’une perspective « Positive » de la part de S&P.

Communiqué

Publicité

L’agence internationale de notation financière S&P a maintenu la notation de B+ attribuée à la République du Bénin, et révisé favorablement la perspective associée, passant de Stable à Positive. Cette décision remarquable dans le contexte actuel d’instabilités internationales croissantes, place le Bénin comme seul pays d’Afrique disposant d’une perspective Positive avec S&P.

L’agence salue à travers cette décision la résilience continue affichée ces dernières années par le Bénin, les perspectives de croissance très favorables du pays, et une accélération de la consolidation budgétaire anticipée dès 2023.

S&P rappelle le fort dynamisme économique enregistré par le Bénin depuis 2017 en dépit des chocs externes successifs, avec une croissance excédante continuellement celle des pays de notation équivalente.

L’agence anticipe une croissance de près de 6% en 2023, accélérant à près de 6,5% en moyenne sur 2024-2026. Ces projections sont portées par la solidité des politiques économiques menées par les autorités et l’exécution efficace du Programme d’Actions du Gouvernement. S&P souligne en particulier le développement rapide de la zone économique spéciale de Glo Djigbé, qui participe à la transformation structurelle de l’économie béninoise et au développement de secteurs à forte valeur ajoutée.

L’agence S&P prévoit par ailleurs une amélioration de la performance budgétaire du Bénin à court terme, portée par l’augmentation continue des recettes budgétaires et une stratégie de dépenses ciblées vers les secteurs les plus stratégiques. S&P prévoit ainsi une accélération, dès 2023, de la réduction du déficit budgétaire, qui devrait repasser sous la norme communautaire de 3% en 2025.

Enfin, l’agence salue une fois encore la qualité de la stratégie de financement du Bénin, et la gestion proactive de la dette par les autorités. La structure favorable de la dette publique du Bénin, le soutien des bailleurs internationaux, et la capacité de mobilisation de financements innovants permettent de limiter efficacement les répercussions de la remontée globale des taux d’intérêts sur le Bénin. Fait à Cotonou, le 20 octobre 2023

Une croissance réelle du PIB estimée par l’agence Standard and Poor’s à 6,3%

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’agence de notation confirme cette note au Bénin. En 2020, le pays avait reçu la note B+. Le maintient de la notation avait confirmé les perspectives positives du pays avec une croissance réelle du PIB estimée par l’agence Standard and Poor’s à 6,3% sur la période 2021-2023. Selon l’agence, la politique de confinement ciblé mise en place par le gouvernement avait permis de limiter les effets néfastes de la pandémie sur l’économie béninoise. Dans sa grille d’analyse, S&P avait relevé que « le soutien obtenu de la part des partenaires multilatéraux et bilatéraux depuis le début de la crise de la covid-19 devrait limiter les pressions sur la balance des paiements et le budget 2020 du Bénin ».